Moggi vë në dyshim sulmuesit e Juventusit dhe tregon këshillën e Gasperinit për Koopmeinersin

Luciano Moggi ka kritikuar repartin ofensiv të Juventusit, ndërsa ka treguar edhe çfarë i ka thënë Gian Piero Gasperini për mesfushorin holandez Teun Koopmeiners.
Ish-drejtori i përgjithshëm bardhezi, në një intervistë për emisionin Radio Radio, deklaroi se nuk do të kishte afruar as Randal Kolo Muanin dhe as Nick Woltemaden. Ai vuri në pikëpyetje aftësitë e sulmuesit gjerman, megjithëse është shtatlartë.
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“Nuk do ta kisha marrë asnjërin prej tyre. Woltemade është shumë i gjatë, por nuk godet mirë me kokë, pavarësisht shtatlartësisë”, tha Moggi.
Ai e përmendi Zlatan Ibrahimovicin si pikë krahasimi, por nënvizoi se dy lojtarët nuk janë në të njëjtin nivel.
“A është aq i gjatë sa Ibrahimovici? Jo, jo, nuk duhet t’i krahasojmë, sepse mes tyre ka dallim. Njëri ishte futbollist, kurse ky është njeri i mirë. Nuk mund ta shoh si lojtar që ndryshon drejtimin e një skuadre”, u shpreh ish-drejtuesi i Juventusit.
Megjithatë, Moggi pranoi se Woltemade ishte përfshirë në aksionet sulmuese të ekipit, duke veçuar pasimin që çoi te goli i parë i Juventusit.
Moggi tregon bisedat me Gasperinin për Koopmeinersin
Moggi foli gjithashtu për Koopmeinersin, i cili po has vështirësi për të shfaqur paraqitje të qëndrueshme. Ai zbuloi se për mesfushorin ka biseduar disa herë me Gian Piero Gasperinin, trajnerin që e kishte drejtuar te Atalanta dhe që e njeh mirë lojën e tij.
“Bisedoj shpesh për të me Gasperinin. Ai më ka shpjeguar diçka që mund të jetë e drejtë dhe me siguri është, pasi e ka pasur lojtarin nën drejtimin e vet”, tha Moggi.
Sipas ish-drejtuesit, holandezit nuk duhet t’i përcaktohet një rol i palëvizshëm. Ai duhet të aktivizohet në fushë dhe të gjejë vetë pozicionin ku ndihet më mirë.
“Koopmeinersit nuk duhet t’i caktohet një rol. Duhet ta vendosësh në fushë dhe ta lësh të gjejë vetë pozicionin. Kur i përcakton një rol, e ngatërron dhe ai praktikisht zhduket nga loja”, u shpreh Moggi.
Moggi mendon se vështirësitë e mesfushorit lidhen edhe me gjendjen psikologjike. Sipas tij, frika se mos gabon po ndikon te loja e holandezit.
“Mendoj se për momentin Koopmeiners ka frikë ta marrë topin, sepse druhet se mund të gabojë”, përfundoi ai.