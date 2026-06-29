Modeli statistikor nxjerr në pah favoritët për triumfin në Kupën e Botës

Platforma e specializuar në statistika dhe analiza futbolli, Football Meets Data, ka bërë publike përditësimet më të fundit mbi parashikimet dhe probabilitetet për mënyrën si mund të mbyllet Kupa e Botës.
Simulimi paraqet një tablo të qartë të mundësive që ka secila përfaqësuese për të ngritur trofeun, teksa në krye vijojnë të qëndrojnë emrat më të mëdhenj të futbollit botëror.
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Referuar modelit matematikor, Franca rezulton skuadra me më shumë gjasa për të fituar turneun, me 17.2% shanse për titullin. Pas saj vjen Argjentina, kampionia në fuqi, e cila vlerësohet me 15.8%.
Në mesin e ekipeve kryesore pretendente për sukses renditen edhe Spanja me 12.9%, Anglia me 11.8% dhe Brazili me 7.6%.
Në një nivel të dytë pretendentësh, sipas këtij simulimi, pozicionohen Holanda me 5.7%, Portugalia me 3.8% dhe Gjermania me 3.5%.
Pjesa tjetër e renditjes pasqyron një hendek të ndjeshëm në përqindje për kombëtaret më pak të favorizuara, me disa prej tyre që paraqiten me shanse minimale për fitimin e trofeut në bazë të këtij modeli statistikor.