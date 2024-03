Milanit i duhen të paktën 100 milionë euro për të vazhduar kontratat e gjashtë lojtarëve

Gazzetta dello Sport raporton se Milanit do t’i duhen të paktën 100 milionë euro për të zgjatur kontratat e gjashtë lojtarëve, përfshirë Theo Hernandez dhe Mike Maignan.

Vetëm dy lojtarë të Milanit – plus Olivier Giroud, i cili do t’i bashkohet LA FC-së në verë – kanë një kontratë që skadon këtë qershor, Luka Jovic dhe Simon Kjaer, por drejtorët e klubit po fokusohen gjithashtu në marrëveshjet që do të mbarojnë në 2025 dhe 2026.

Midis tyre janë Alessandro Florenzi dhe Davide Calabria (2025), Yacine Adli, Matteo Gabbia, Theo dhe Maignan (2026).

Gazzetta parashikon se vazhdimi me Adli dhe Gabbia nuk do të jetë shumë i ndërlikuar, ndërsa Calabria ka të ngjarë të kërkojë një rritje page.

Kapiteni i kuqezinjve aktualisht fiton 2.2 milionë euro në sezon.

Megjithatë, prioriteti më i madh i gjigantëve të Serisë A mbetet arritja e një marrëveshjeje me Theo dhe Maignan.

Të dy yjet e Francës kanë tërhequr interes nga klubet më të mira nëpër Evropë, kështu që drejtorët e Milanit janë të gatshëm të ulen me dyshen për të diskutuar një marrëveshje të re.

Sipas Gazzetta, Milanit do t’i duhet t’u ofrojë të dy lojtarëve një kontratë të re katërvjeçare me vlerë të paktën 5.5-6 milionë euro me një shpenzim neto prej të paktën 80 milionë euro.

Kjo do të thotë se Milanit do t’i duhen mbi 100 milionë euro për të zgjatur marrëveshjet me Theo, Maignan dhe katër lojtarët e tjerë.

Sa i përket Maignan, vlen të përmendet se ish-portieri i Lille do të kërkojë një pagë edhe më të lartë, ndoshta deri në 8 milionë euro në sezon. /Telegrafi/