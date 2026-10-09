Milani përgatit një marrëveshje si ajo e Nico Paz për transferimin e Endrickut

Milani ka vendosur të synojë transferimin e sulmuesit brazilian Endrick nga Real Madridi, duke shqyrtuar një formulë të ngjashme me marrëveshjen që Como realizoi për Nico Paz.
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Gjatë verës, Endricku vendosi të qëndronte në Santiago Bernabeu, pasi zhvilloi bisedime me Jose Mourinhon.
Megjithatë, vendimi duket se nuk ka rezultuar i favorshëm për brazilianin, i cili është përballur me vështirësi për të marrë minuta të rregullta gjatë këtij sezoni. Aktualisht, trajneri portugez preferon Carlos Espin përpara Endrickut si alternativën e dytë pas Kylian Mbappes.
Nëse gjendja e tij nuk ndryshon, Endricku është i gatshëm të shqyrtojë mundësi të tjera gjatë janarit dhe raportohet se Milani është një destinacion që e tërheq atë.
Sipas Calciomercatos, kuqezinjtë janë ndër klubet kryesore në garë për të siguruar shërbimet e sulmuesit të Real Madridit në afatin kalimtar të janarit.
Milani po mendon ta transferojë përfundimisht 20-vjeçarin, ndërsa në kontratë pritet të përfshihet edhe një klauzolë riblerjeje në favor të Real Madridit, sipas modelit të përdorur nga Como në rastin e Nico Paz.