Milan, ja uniforma e re e Scudetto-s, trengjyrëshi në mëngë (FOTO LAJM)

Footy Headlines zbulon kompletin e parë 2022-2023, i cili do të zyrtarizohet në korrik dhe i cili pas 11 vitesh do të shohë titullin kombëtar të qepur në gjoks. Modeli është i ngjashëm me atë të sezonit 2007-2008.

Një tringjyrësh që simbolizon flamurin italian e cila bie në sy në skajet e mëngëve, të cilat do të ndikohen nga përfundimet jeshile dhe të bardha. Sponsori teknik është gjithmonë i njëjtë, marka gjermane Puma: Në qendër, si gjithmonë, sponsori komercial me fjalët “Emirates”.

Nga ana tjetër, fanellat si mysafir tashmë dihen. E bardha “klasike” me inserte te holla kuq e zi. /albeu.com/