Lionel Messi po përgatitet të ndërmarrë hapa ligjorë ndaj Federatës së Futbollit të Argjentinës (AFA), me synimin që ajo të mos përdorë më emrin, fotografitë dhe videot e tij për qëllime tregtare.
Gazeta argjentinase Clarín raporton se futbollisti 39-vjeçar ka angazhuar ekspertë ligjorë për hartimin e një dokumenti zyrtar, përmes të cilit kërkon t’i ndalojë federatës shfrytëzimin e imazhit të tij për përfitime financiare.
Të lidhura
None found
Marrëdhëniet e Messit me drejtuesit e AFA-s janë përkeqësuar ndjeshëm, sidomos ato me presidentin Claudio Tapia. Ky i fundit po përballet me akuza dhe hetime mbi dyshime për parregullsi financiare në federatë.
Një burim kryesor i pakënaqësisë lidhet me një reklamë për një markë birre argjentinase, ku u përdor imazhi i Messit gjatë Kupës së Botës së fundit. Kapiteni i Argjentinës ka marrëveshje sponsorizimi me markën amerikane Michelob, ndaj ekipi i tij u detyrua t’u jepte shpjegime partnerëve komercialë për fushatën e miratuar nga AFA.
Sipas Clarín, vendime të tjera tregtare të federatës kanë shkaktuar gjithashtu vështirësi për futbollistin dhe ekipin e tij. Raportohet se Messi dhe familja e tij janë detyruar disa herë të sqarohen me sponsorë ndërkombëtarë për vendime në të cilat nuk kishin marrë pjesë.
Pakënaqësisë i janë shtuar polemikat financiare rreth drejtuesve të AFA-s. Presidenti Claudio Tapia dhe arkëtari Pablo Toviggino përmenden në hetime mbi dyshime për keqpërdorim financiar dhe përdorim të kompanive të huaja për të fshehur rrjedhën e parave. Sipas raportimit, Messi kërkon të mbrojë reputacionin dhe marrëveshjet e tij ndërkombëtare nga pasojat e mundshme të këtyre zhvillimeve.
Si një tjetër shkak pakënaqësie përmendet organizimi i ndeshjes së lamtumirës së tij me kombëtaren argjentinase, kundër Beninit në tetor. Gjatë ceremonisë në stadiumin Monumental pati probleme me zërin, ndriçimin dhe koreografinë me dronë. Kritika shkaktoi edhe prania e reklamave të sponsorëve në një moment që duhej t’i kushtohej karrierës së Messit.
Nuk është e qartë nëse dokumenti ligjor i është dorëzuar zyrtarisht federatës. Burime të cituara nga Clarín japin versione të ndryshme: disa thonë se AFA e ka pranuar kërkesën, ndërsa të tjerë se dokumenti është hartuar, por ende nuk është dërguar.
Messi e ka përfunduar rrugëtimin me kombëtaren argjentinase pas më shumë se dy dekadash, gjatë të cilave fitoi Kupën e Botës 2022 dhe dy tituj të Copa América. Ai vijon të luajë për Inter Miami. Deri tani, as Messi dhe as presidenti Tapia nuk kanë komentuar publikisht raportimet për hapat e mundshëm ligjorë.