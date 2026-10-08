Messi përballet me një ftesë të papritur për të luajtur në një turne ku nuk ka marrë pjesë kurrë

Messi përballet me një ftesë të papritur për të luajtur në një turne ku nuk ka marrë pjesë kurrë

Pas lamtumirës zyrtare me kombëtaren e Argjentinës, legjenda e futbollit Lionel Messi ka marrë një ofertë joshëse për të provuar një sfidë të re në karrierë.

Paraqitja e fundit e 39-vjeçarit me Argjentinën ishte në miqësoren ndaj Beninit, ku ekipi i tij fitoi 3-0. Messi shënoi një gol dhe dha dy asistime.

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Megjithëse në karrierën e tij ndërkombëtare ka fituar thuajse gjithçka, përfshirë Kupën e Botës 2022 dhe dy Kupa Amerika radhazi, atij i mungon ende një trofe madhor në nivel klubesh.

Messi nuk ka luajtur asnjëherë në Copa Libertadores, turneun prestigjioz që konsiderohet si Liga e Kampionëve e Amerikës së Jugut. Ai u largua herët nga kontinenti ku lindi dhe u transferua në Evropë, ku u bë një nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohërave.

Këtë histori e përdori si rast presidenti i Konfederatës së Futbollit të Amerikës së Jugut (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, i cili i bëri publikisht një ftesë argjentinasit.

“Mendoj se e vetmja gjë që i mungon është të luajë në Libertadores. A jeni gati për sfidën?”, tha zyrtari paraguaian gjatë një takimi me Messin dhe familjen e tij.

Ylli i Inter Miami-t nuk iu përgjigj ftesës, por reagoi me një buzëqeshje të gjerë dhe të sjellshme. Ai ende nuk e ka pranuar dhe as refuzuar ofertën e papritur.

Mungesa e një përgjigjeje ka nxitur eufori dhe spekulime mes tifozëve të futbollit në Amerikën e Jugut dhe më gjerë.


Shtuar 8.10.2026 12:09

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