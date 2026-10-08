Messi përballet me një ftesë të papritur për të luajtur në një turne ku nuk ka marrë pjesë kurrë

Pas lamtumirës zyrtare me kombëtaren e Argjentinës, legjenda e futbollit Lionel Messi ka marrë një ofertë joshëse për të provuar një sfidë të re në karrierë.
Paraqitja e fundit e 39-vjeçarit me Argjentinën ishte në miqësoren ndaj Beninit, ku ekipi i tij fitoi 3-0. Messi shënoi një gol dhe dha dy asistime.
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Megjithëse në karrierën e tij ndërkombëtare ka fituar thuajse gjithçka, përfshirë Kupën e Botës 2022 dhe dy Kupa Amerika radhazi, atij i mungon ende një trofe madhor në nivel klubesh.
Messi nuk ka luajtur asnjëherë në Copa Libertadores, turneun prestigjioz që konsiderohet si Liga e Kampionëve e Amerikës së Jugut. Ai u largua herët nga kontinenti ku lindi dhe u transferua në Evropë, ku u bë një nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohërave.
Këtë histori e përdori si rast presidenti i Konfederatës së Futbollit të Amerikës së Jugut (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, i cili i bëri publikisht një ftesë argjentinasit.
“Mendoj se e vetmja gjë që i mungon është të luajë në Libertadores. A jeni gati për sfidën?”, tha zyrtari paraguaian gjatë një takimi me Messin dhe familjen e tij.
Ylli i Inter Miami-t nuk iu përgjigj ftesës, por reagoi me një buzëqeshje të gjerë dhe të sjellshme. Ai ende nuk e ka pranuar dhe as refuzuar ofertën e papritur.
Mungesa e një përgjigjeje ka nxitur eufori dhe spekulime mes tifozëve të futbollit në Amerikën e Jugut dhe më gjerë.