Kurti shmang komentet për reagimet ndaj Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe takohet me presidenten

Kurti shmang komentet për reagimet ndaj Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe takohet me presidenten

Pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës të Ligjit për Dhomat e Specializuara në Hagë, institucionet e vendit u përballën me reagime nga disa përfaqësues ndërkombëtarë.

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Bashkimi Evropian deklaroi fillimisht se ndryshimet e miratuara nuk përputhen me detyrimet ndërkombëtare që Kosova ka ndaj këtij blloku.

Shqetësimin e saj e shprehu edhe Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë, e cila tha se ishte “thellësisht e shqetësuar” për ndërhyrjet e Kuvendit në Ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.

I pyetur të enjten nga gazetarët lidhur me këto reagime, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nuk dha një përgjigje konkrete.

Ai u mjaftua të njoftonte se duhej të shkonte në një takim me presidenten Shiroka – Pula.

“Në orën 11:00 kam takim te presidentja, më duhet të mbërrij në kohë”, tha Kurti.


Shtuar 8.10.2026 12:01

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