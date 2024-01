Messi jep efektin tek Inter Miami, klubi vlerësohet 1 miliard dollarë

Efekti Lionel Messi tek Inter Miami mbetet në lëvizje të plotë, me klubin e MLS që tani thuhet se vlerësohet në 1 miliardë dollarë.

Tetë herë fituesi i “Topit të Artë” u transferua në Shtetet e Bashkuara me kosto zero në 2023 pasi arriti në fund të kontratës së tij me Paris Saint-Germain.

Brenda disa javësh nga mbërritja e tij, Inter Miami festoi triumfin historik të Kupës së Ligës.

Ata arritën gjithashtu në finalen e US Open Cup përpara se të ngecnin kundër Houston Dynamo.

Inter Miami nuk ishin në gjendje të kualifikohej në fazën e play-offit të MLS, pasi Messi pësoi një dëmtim të parakohshëm, por progresi pozitiv vazhdon brenda dhe jashtë fushës.

Klubi amerikan tani ka në dispozicion një ëndërr marketingu, me bashkëpronarin David Beckham dhe bordin e klubit duke e shfrytëzuar maksimalisht këtë.

Një turne i parë ndërkombëtar po zhvillohet në fillim të vitit 2024, i cili përfshin një ndeshje me Al-Nassr të Cristiano Ronaldos – dhe Sportico pretendon se klubi i është bashkuar rrethit të klubeve me vlerë prej 1 miliard dollarësh.

Vetëm katër skuadra të MLS-së thuhet se e kanë arritur atë pikë, me të tjerat që janë LAFC me 1.15 miliardë dollarë (903 milion £), Atlanta United me 1.05 miliardë dollarë (825 milion £) dhe LA Galaxy me 1 miliard dollarë (787 milion £).

Askush nuk i afrohet Inter Miami kur bëhet fjalë për rritjen vjetore të vlerës, pasi ata janë rritur me 74%, me LAFC vetëm me 28%.

Në vitin 2023, klubi me bazë në Florida ishte në vendin e 10-të në tabelën MLS, por prania e argjentinasit ka bërë që ata të ngjiten me shpejtësi në renditje. /abcnews.al