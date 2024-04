Mesazhi i tifozëve të Marseilles shumë i rëndë për PSG-në: Ishalla nuk e fitoni kurrë

Si mysafirë, lojtarët e PSG-së mposhtën Marseillen me rezultat 2:0 dhe kësaj radhe nuk mungoi konkurrenca e tifozëve në tribuna mes tifozëve të rivalëve më të egër francezë.

PSG ka vite që dominon kampionatin francez, ndërsa ish-kampioni evropian Marseille është larg lavdisë, por klubi nga Velodrome ka atë që Parisi ëndërron – Ligën e Kampionëve.

Marseille ishte kampione e Evropës në vitin 1993 kur mposhti Milanin me rezultat 1:0 në finale, ndërsa PSG, me gjithë investimet e mëdha, nuk arriti të arrijë titullin e Ligës së Kampionëve.

Më së afërmi ata ishin në vitin 2020, kur u mposhtën nga Bayerni 1:0 në finalen e Lisbonës. Për shkak të kësaj, gjithçka që u ka mbetur tifozëve të Marsejës është t’ua kujtojnë këtë rivalëve të tyre të zemëruar.

“Inshallah, nuk do ta fitoni kurrë Ligën e Kampionëve”, shkruhej në sloganin e tifozëve të Marsejës, ku aludohej qartë se PSG është në pronësi të investitorëve të pasur nga Katari dhe se investimet e tyre nuk i ndihmuan të realizojnë ëndrrën e tyre.

Në tribunën qendror të Stade Veledrome ishte koreografi fantastike e tifozëve vendas ku shihej një nga ikonat e klubit me trofeun e Ligës së Kampionëve.

Ndryshe, në derbin e mbrëmshëm, parisienët festuan me golat e Vitinhas dhe Goncalo Ramos, pavarësisht se gjatë gjithë pjesës së dytë luajtën me një lojtar më pak dhe me triumfin e tyre iu afruan titullit të ri kampion.

PSG tani ka 62 pikë dhe është lider përballë Brest-it, i cili grumbulloi 50 pikë, ndërsa Marseille është vetëm në pozitën e shtatë me vetëm 39 pikë. /Telegrafi/

🇫🇷 'Inshallah you will never win it'

Marseille fans taunted PSG over their lack of Champions League trophies 😳 pic.twitter.com/V5NUE4Zryq

— Mail Sport (@MailSport) April 1, 2024