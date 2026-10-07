Mesazhi emocional i Messit pas ndeshjes së fundit me Argjentinën

Lionel Messi ka reaguar me një mesazh të ndjerë pas asaj që ai e konsideron paraqitjen e fundit me fanellën e kombëtares së Argjentinës.
Kapiteni i “Albicelestes” ka rrëfyer se fanella bardhekaltër i ka munguar menjëherë pas përfundimit të ndeshjes. Megjithatë, ai ka nënvizuar se ndihet i bindur që vendimi i marrë është i duhuri.
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“Dje luajta ndeshjen time të fundit dhe, që tani, po e ndiej mungesën e fanellës bardhekaltër. Besoj se ky është vendimi i duhur. Përjetova një rrugëtim të jashtëzakonshëm, me shumë gëzime dhe edhe disa momente trishtimi, por çdo hap ia vlejti”, ka shkruar Messi.
Futbollisti argjentinas ka pranuar se ende ka shumë për të thënë, por emocionet e krijuara nga një çast i tillë nuk mund të përshkruhen lehtësisht me pak fjalë.
“Më kanë mbetur shumë gjëra pa shprehur, pasi nuk është e mundur të përmbledh gjithçka që ndiej në disa fjalë ose në një postim”, ka deklaruar ai.
Mbështetja e familjes, vendimtare për rrugëtimin
Messi ka veçuar familjen si mbështetjen më të rëndësishme gjatë gjithë aventurës së tij me Argjentinën, veçanërisht në periudhat kur përballej me vështirësi.
“Ky rrugëtim nuk do të ishte i mundur pa familjen time. Ata qëndruan gjithmonë pranë meje dhe më dhanë mbështetje, sidomos në ato momente kur kisha më shumë nevojë”, ka shkruar ai.
Kapiteni i Argjentinës ka shprehur mirënjohje edhe për miqtë, bashkëlojtarët, trajnerët dhe anëtarët e stafit me të cilët ka bashkëpunuar ndër vite.
Messi nuk ka lënë pa përmendur as Diego Armando Maradonën, të cilit i ka kushtuar një pjesë të veçantë të mesazhit.
“Diego do të jetë gjithmonë pjesë e këtij rrugëtimi. Ai e ngriti vendin tonë në lartësinë që meritonte dhe, siç e kam thënë gjithmonë, besoj se na ndihmoi në çdo hap, si nga këtu, ashtu edhe nga qielli”, ka shkruar Messi.
Ai ka falënderuar gjithashtu klubet ku ka luajtur, pasi sipas tij ato i kanë respektuar ndjenjat dhe e kanë lejuar t’i përkushtohej kombëtares sa herë që ishte koha për të përfaqësuar Argjentinën.
“U jam mirënjohës klubeve të mia, të cilat i respektuan gjithmonë emocionet e mia dhe më dhanë mundësinë t’i shërbeja vendit tim kur duhej të vishja fanellën e Kombëtares”, ka thënë ai.
Në përmbyllje, Messi ka falënderuar Zotin për të gjithë rrugën e përshkuar dhe çdo person që e ka mbështetur atë dhe Argjentinën.
“Ndihem mirënjohës për gjithçka. Ju dua shumë, do të më mungoni dhe do t’ju falënderoj gjithmonë që ishit pranë nesh dhe pranë meje”, ka përfunduar Messi.