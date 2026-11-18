Sot në orën 13:00 kanë nisur gjashtë takimet që mbyllin raundin e dytë të Kupës së Shqipërisë.
Vëmendjen më të madhe e tërheqin sfidat mes Pogradecit dhe Kukësit, si dhe ajo mes Bylisit dhe Besëlidhjes. Dritan Mehmeti debuton te liqenorët pikërisht përballë verilindorëve. Gjithashtu, Flamurtari i Kërnajës sfidon Butrintin e Sarandës, ndërsa Iliria përballet me Luftëtarin.
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Nga ana tjetër, Besa e Kavajës kërkon të sigurojë kualifikimin përballë Korabit, teksa Kastrioti i Fushë Krujës luan kundër Eagle Football. Më poshtë po ndiqni rezultatet në kohë reale dhe golashënuesit për çdo ndeshje.
LIVE:
Kastrioti 0-0 Eagle Football
Besa 0-0 Korabi
Iliria 0-0 Luftëtari
Pogradeci 0-0 Kukësi
Flamurtari 0-0 Butrinti
Bylis 0-0 Besëlidhja