Kryetari i PD-së, Sali Berisha, foli sërish në Kuvend, ku akuzoi kryeministrin Edi Rama se mban përgjegjësinë kryesore për korrupsionin, trafikun e drogës dhe keqqeverisjen në vend.
Ai iu kërkoi përfaqësuesve të mazhorancës të gjenin guximin për t’iu kundërvënë Ramës, duke i paralajmëruar se, në të kundërt, kryeministri do t’i «marrë me vete».
Të lidhura
None found
Berisha e cilësoi mazhorancën si grupin më të urryer nga shqiptarët dhe tha se kushdo që vjedh, përfshirë gratë që ai akuzoi, duhet të përballet me ligjin.
Ai u shpreh se ka respekt të madh për gratë, por përmendi «Lubinë» dhe një tjetër grua të lidhur, sipas tij, me kulturën, të cilën e akuzoi për vjedhje edhe në gjendje të dehur dhe për apartamente. Atë e quajti edhe «avokatja e tërmetit», duke përmendur Pecin.
Teksa kritikoi buxhetin, kreu i PD-së tha se ai i varfëron dhe i mashtron shqiptarët, si edhe se është marrë peng. Ai i ftoi deputetët të lexonin raportin e Komisionit Evropian dhe pretendoi se aty ku përmendet Rama gjendet edhe «Lubija».
Sipas Berishës, interesat ua kanë zbehur patriotizmin përfaqësuesve të mazhorancës, të cilët nuk kanë guxim t’i thonë kryeministrit se koha e tij ka përfunduar.
Ai i krahasoi ata me personazhet e Franc Kafkës dhe përmendi lozhën e tyre në Lalz, duke thënë se ajo do të mbetet e paharruar dhe se, sipas tij, ka tejkaluar çdo film tjetër, madje edhe Netflix-in.
Duke iu kthyer denoncimit të Majkos, Berisha pyeti pse mazhoranca po i shmanget atij. Ai tha se «Gjino» nuk është aq naiv sa të ngatërrojë skenat erotike me skena të tjera dhe paralajmëroi se ato do të dalin, ndaj u kërkoi të largohen.
Berisha ngriti gjithashtu pyetjen se çfarë ishin 1 mln euro të Vlora Hysenit, për të cilën tha se Rama e kishte emëruar dhe e kishte pasur këshilltare. Ai shtoi se kjo nuk mjaftonte, se shumë shpejt do të shihej skena dhe se përfaqësuesit e mazhorancës heshtin sepse, sipas tij, janë të kapur prej Ramës.