Mediat turke e krahasojnë Ernest Muçin me Zinedine Zidane

Ernest Muçi po tërheq vëmendjen në Turqi, ku paraqitjet e tij të vazhdueshme në nivel të lartë kanë bërë që sulmuesi i Kombëtares shqiptare të vlerësohet ndryshe edhe nga mediat vendase.
Media “61saatcom” e ka ngritur në piedestal futbollistin nga Pogradeci, duke e krahasuar mënyrën e tij të lojës me atë të Zinedine Zidane, trajnerit aktual të Kombëtares së Francës dhe legjendës së “Gjelave”. Sipas saj, lëvizjet e Muçit dhe bashkëpunimi i shkëlqyer me shokët e skuadrës të kujtojnë stilin me të cilin Zidane spikaste në fushë.
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Në ndeshjen kundër Alanyasporit, Muçi ishte pranë një asistimi të shkëlqyer: me një pasim të jashtëm i dha mundësinë Mohamed Salahut, por ky i fundit nuk arriti ta kthente rastin në gol, pasi u ndal nga portieri vendas. Pavarësisht kësaj mundësie të humbur, ish-lojtari i Tiranës zhvilloi një ndeshje të mirë dhe qëndroi në fushë deri në minutën e 80-të. Trabzonspori fitoi takimin me rezultatin 0-2.
Tani Muçi do të përqendrohet te Kombëtarja shqiptare. Kuqezinjtë kanë përpara dy sfida të rëndësishme: më 12 nëntor presin Finlandën në “Air Albania”, ndërsa tre ditë më pas luajnë në transfertë kundër Bjellorusisë.