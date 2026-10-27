Mbappe u kërkon ndjesë publike kinezëve pas deklaratës që ngjalli polemika

Kylian Mbappe ka reaguar publikisht për polemikat e krijuara pas një interviste, ku iu referua Mao Ce Dunit me termin diktator, duke kërkuar falje ndaj popullit kinez.
Futbollisti francez pranoi se komenti i tij nuk ishte menduar siç duhet dhe se tashmë e kupton që fjalët e përdorura kanë lënduar shumë njerëz në Kinë, si dhe pjesëtarë të komuniteteve kineze në mbarë botën.
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“Gjatë një interviste të fundit, reagova ndaj një fotografie timen. Komenti im ishte i pamenduar mirë dhe tani e kuptoj se ai ka lënduar shumë njerëz në Kinë dhe në komunitetet kineze në mbarë botën”.
“U kërkoj falje të gjithëve që janë shqetësuar nga fjalët e mia. Ky nuk ishte aspak qëllimi im. Kam respekt të madh për popullin kinez dhe historinë e tij. Më vjen sinqerisht keq”, deklaroi Mbappe.
Ndjesa e sulmuesit vjen pas reagimeve të forta që kjo çështje ka shkaktuar në Kinë.
Media kineze, mes tyre edhe The Paper, raportuan se transmetuesi shtetëror CCTV ka ndaluar përkohësisht transmetimin e ndeshjeve të La Ligës, pas kundërshtive të krijuara nga deklarata e lojtarit të Real Madridit.
Ndërkohë, në aplikacionet informative të CCTV-së nuk gjendet më asnjë përmbajtje që lidhet me Mbappen.
Mao Ce Duni ishte udhëheqësi revolucionar komunist që themeloi Republikën Popullore të Kinës në vitin 1949 dhe drejtoi vendin deri në vdekjen e tij, më 1976.
Ai konsiderohet një figurë me rëndësi të madhe historike, por njëkohësisht mbetet edhe i debatueshëm për shkak të politikave të ndjekura dhe pasojave të rënda që ato sollën për shoqërinë kineze.