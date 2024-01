Mbappe tregon se çfarë do të bënte me 48 orë normalitet

Kylian Mbappe është ‘ankuar’ për humbjen e “spontanitetit” të tij në mes të rritjes së tij në superyll si futbollist.

Mbappe ka pohuar se ka luftuar me përshtatjen me famën e tij në Francë vitet e fundit dhe pretendon se nuk do të donte asgjë më shumë se të zhdukej në sfondin e jetës publike në kryeqytetin francez. Ai është ankuar se ka humbur aftësinë për të bërë gjërat e përditshme në Paris, gjë që mund të interpretohet si një nxitje e mundshme për Real Madridin, i cili është lidhur me nënshkrimin e sulmuesit në një transferim të lirë kur kontrata e tij skadon këtë verë.

Mbappe, natyrisht, është zhvilluar në një nga lojtarët më të famshëm në futbollin botëror që nga transferimi i tij te PSG, duke fituar Kupën e Botës me Francën në 2018 dhe duke shënuar 234 gola në 283 ndeshje për klubin kryeqytetas. Ai është gjithashtu një fitues gjashtë herë i Ligue 1, dhe ka fituar 75 paraqitje për Les Bleus, duke shënuar 46 gola.

ÇFARË THA MBAPPE

Duke folur për Envoye Special, ai tha: “Do të blej bukë në furrë? Do të paguaja kaq shumë para tani që të mund të bëj këtë lloj gjëje, që është normale për shumicën e njerëzve.”

Ai shtoi: “Kam humbur spontanitetin, spontanitetin e të qenit njeri”.

I pyetur se çfarë do të bënte nëse do të bëhej i padukshëm për 48 orë, Mbappe u përgjigj: “Do t’i kaloja dy ditët jashtë, kjo është e sigurt! Mund ta them pa u menduar.

“Shkoni të hani qetësisht në një bar, dilni, dilni me miqtë, festoni qetësisht, pa ardhur njeri të më shohë. Të nesërmen në mëngjes, një paradrekë e këndshme nën diell në një tarracë, ja ku e keni. Gjëra të thjeshta në jetë.” /AlbEu.com/