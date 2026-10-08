Max Dowman merr tri rekorde Guinness pas hyrjes historike te skuadra e parë e Arsenalit

Max Dowman merr tri rekorde Guinness pas hyrjes historike te skuadra e parë e Arsenalit

Max Dowman, adoleshenti i Arsenalit, është nderuar zyrtarisht me tri certifikata të Rekordeve Botërore Guinness, pas paraqitjeve të jashtëzakonshme me ekipin e parë të drejtuar nga Mikel Arteta.

Futbollisti i përfaqësueses së të rinjve të Anglisë ka vendosur rekorde në kompeticionet vendase dhe ato evropiane, duke u shndërruar në një prej talenteve të rinj më premtues të kontinentit.

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Produkti i akademisë Hale End ka marrë vlerësime me peshë ndërkombëtare për arritjet e tij rekord që prej bashkimit me skuadrën e parë të Gunners.

Dowman, i cili ka rënë dakord për kushtet e një kontrate profesionale përpara se të mbushë 17 vjeç, u bë lojtari më i ri në historinë e Ligës së Kampionëve, në moshën 15 vjeç e 308 ditë. Arritjen e shënoi në fitoren 3-0 kundër Slavia Pragës, në nëntor 2025.

Rekordit në Evropë i shtohen edhe dy arritje në Ligën Premier: golashënuesi më i ri në moshën 16 vjeç e 73 ditë dhe kampioni më i ri, 16 vjeç e 144 ditë.


Shtuar 8.10.2026 13:39

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