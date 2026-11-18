Mauricio Pochettino ka filluar zyrtarisht detyrën si trajner i Manchester Unitedit, duke hapur një fazë të re në karrierën e tij.
Klubi e konfirmoi emërimin e argjentinasit të premten e kaluar, ndërsa ishte rënë dakord që ai të niste punën më 18 nëntor, pas përfundimit të angazhimeve me Kombëtaren e SHBA-së.
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Në konferencën për shtyp të javës së kaluar, Pochettino kishte theksuar se dëshironte të përqendrohej plotësisht te dy ndeshjet e fundit me përfaqësuesen amerikane.
Ai e mbylli këtë periudhë me dy fitore bindëse ndaj Haitit në çerekfinalet e CONCACAF-it. Të mërkurën në mëngjes, më pas, udhëtoi me fluturim direkt nga Cincinnati në Manchester.
Menjëherë pas mbërritjes, 54-vjeçari shkoi në qendrën stërvitore të Carringtonit për të parë kompleksin, për t’u takuar me disa lojtarë dhe pjesëtarë të stafit, si dhe për të nisur punën e tij të re në krye të Manchester Unitedit.