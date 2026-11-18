Stili i Elijona Binakajt ka frymëzuar krijuesen e përmbajtjeve Marjan Tabibzada, e njohur online si Young Couture, për veshjen që zgjodhi për festën e Thanksgiving.
Në një video të postuar në Instagram, ku tregon përgatitjet festive, Tabibzada shfaq edhe një fotografi të Elijonës, të cilën e paraqet si model për fustanin e saj.
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Fustani që kishte veshur më parë Binakaj është dizajnuar nga marka Goddess Exclusive. Ai dallohet për mëngët e fryra, korsenë e strukturuar dhe zbukurimet me shkëlqim, që krijojnë një siluetë të theksuar. Young Couture ka përzgjedhur të njëjtin model për paraqitjen e saj.
Fotografia e përfshirë në video tregon qartë se si paraqitja e Elijonës është bërë pikënisje për zgjedhjen e Tabibzadës. Rrjetet sociale ndihmojnë kështu në përhapjen e ideve dhe frymëzimeve të modës.
Elijona, e njohur për publikun edhe nga pjesëmarrja në “Big Brother VIP Kosova”, kësaj here është vënë në vëmendje për një zgjedhje mode që u bë referencë për një tjetër krijuese përmbajtjesh.