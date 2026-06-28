Manzambi në qendër të vëmendjes pas paraqitjeve me Zvicrën, Newcastle interesohet për mesfushorin

Paraqitjet e Johan Manzambit me Zvicrën në Kupën e Botës 2026 e kanë vendosur atë mes emrave më të përmendur të turneut. Mesfushori ka realizuar 3 gola dhe është kthyer në një nga futbollistët më të dalluar, duke tërhequr kështu vëmendjen e disa klubeve të mëdha në Evropë.

Të lidhura

None found

Keith Downie i Sky Sports raporton se Newcastle United është ndër skuadrat që po e ndjek me kujdes lojtarin e Freiburgut.

Futbollisti 20-vjeçar po jep një kontribut të rëndësishëm për përfaqësuesen zvicerane në këtë Botëror, duke vazhduar formën pozitive që tregoi edhe gjatë sezonit me klubin. Ai ndihmoi Freiburgun të shkonte deri në finalen e Europa League, ku ekipi u mund nga Aston Villa.

Për Manzambin ka pasur interes edhe nga Roma, por vlera e lartë e kartonit të tij ka bërë që klubi italian të tërhiqet nga gara për transferimin.

Sipas raportimeve, Freiburg i ka vendosur lojtarit një çmim prej rreth 42 milionë funtesh, ose afërsisht 49 milionë euro.

Newcastle mund të krijojë hapësirën financiare të nevojshme për këtë operacion nëse shet një nga mesfushorët kryesorë të skuadrës, ndërsa Sandro Tonali dhe Bruno Guimarães janë përmendur si emra që mund të largohen.


Shtuar 29.06.2026 01:45

Tags: , , , , ,
Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes

Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes
Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin

Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin
A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait

A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait
Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031

Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031
Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën

Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën
E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …

E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …
Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League

Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League
VIDEO/ Laçi vjen me objektiva të mëdha në Superiore, portierët e kampionëve përgatiten për sezonin e ri

VIDEO/ Laçi vjen me objektiva të mëdha në Superiore, portierët e kampionëve përgatiten për sezonin e ri
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio