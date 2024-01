Manchester United mund të nënshkruajë me Karim Benzema

Ish-ylli i Manchester United, Louis Saha i ka kërkuar klubit të nënshkruajë me Karim Benzema për të zgjidhur problemet e tyre me golashënuesit.

CFARE NDODHI?

Ish-sulmuesi francez dëshiron që Djajtë e Kuq të nënshkruajnë me bashkatdhetarin e tij Karim Benzema nga Al-Ittihad, pasi ai mendon se sulmuesi veteran do t’i jepte një shtysë masive skuadrës së rrethuar të United. Ai gjithashtu thirri menaxhmentin e ekipit për pamundësinë për të ofruar mbështetje të mjaftueshme për Rasmus Hojlund në sulmin e tretë, gjë që ka çuar në thatësirën e golit të sulmuesit në Premier League në sezonin e tij të parë.

Shënimi i golave ka qenë një problem i madh për gjigantët e Premier League këtë sezon, pasi ata kanë arritur të gjejnë rrjetën në vetëm 22 raste në 20 ndeshje. Ata janë të barabartë në golat e shënuar me Crystal Palace, ndërsa vetëm Burnley dhe Sheffield United shënuan më pak se skuadra e Erik ten Hag. Hojlund, i cili iu bashkua klubit në verë, shënoi golin e tij të parë në ligë kundër Aston Villa në prag të Krishtlindjeve.

ÇFARË THA SAHA

Duke folur për BettingOdds.com, Saha tha: “Ai [Benzema] do të shkundë vijën e parë të United dhe kjo është ajo që ata kanë nevojë. Ai patjetër do të shënojë gola dhe do ta lidh lojën shumë më mirë. Është thjesht një ëndërr, por Karim është ende një djalë shumë profesionist, ai është tipi i sulmuesit nga i cili do të mësojë Hojlund, por kjo është vetëm një fantazi.”

Ai shtoi: “Është klubi i duhur për të [Hojlund], por është e padrejtë t’i japësh atij përgjegjësinë e pozitës numër nëntë vetëm pa një lojtar me përvojë rreth tij. Mund të kesh anësorë të talentuar ose mesfushorë ofensivë, por të jesh sulmues është një mentalitet i ndryshëm. Ju duhet dikush që t’ju tregojë vrapime në kuti dhe nuk mendoj se ai mund t’i shohë ato, Premier League është një ligë e vështirë për gjëra të tilla. Kam luajtur me [Ruud] Van Nistelrooy dhe [Ole Gunnar] Solskjaer Unë pata mundësinë t’i shikoja ato legjenda dhe të mësoja vrapimet dhe aftësitë e mia prej tyre.” /AlbEu.com/