Manchester United lejon falas largimin e sulmuesit që shënoi 60 gola brenda një sezoni

Manchester United ka arritur një marrëveshje me Sevillan për shitjen e përhershme të sulmuesit Mateo Mejia.

“Sevilla ka arritur marrëveshjen për të nënshkruar me Mateo Mejia nga Manchester United si transferim i përhershën. Dokumentet do të nënshkruhen gjatë javës së ardhshme”, ka shkruar gazetari Fabrizio Romano në platformën X.

“Sulmuesi i lindur në vitin 2003 do të largohet nga klubi falas pasi kontrata e tij do të skadojë në qershor. Manchester United do të mbajë 25 për qind të kartonit të Mejias”.

20-vjeçari ka qenë pjesë e “Djajve të Kuq” që nga viti 2019, por ai ka bërë vetëm 30 paraqitje në akademinë e të rinjve, për shkak të lëndimeve të shumta.

Ai u transferua nga akademia e Real Zaragozës në vitin 2019 pasi raportohet se kishte shënuar rreth 60 gola përgjatë të gjitha kategorive të grupmoshave, brenda një sezoni.

Sidoqoftë, ka dyshime të mëdha mbi gjendjen fizike të tij, andaj nuk është çudi pse klubi anglez e ka pranuar largimin e tij.

Në rast se Mejia shkëlqen me paraqitjet e tij në Spanjë, United mund të përfitojë direkt në rast se bëhet shitja e tij në të ardhmen./Telegrafi/

