Manchester United interesohet për lojtarin e Atl Madrid

Manchester United është i interesuar për nënshkrimin e Joao Felix nga Atletico Madrid, sipas raporteve. Sulmuesi portugez mbërriti te Atletico në një marrëveshje 113 milionë funtesh nga Benfica në vitin 2019.

Sipas AS, Atletico është i gatshëm të heqë dorë nga 22-vjeçari, pasi ai nuk përshtatet mirë në sistemin e Diego Simeone.

Dhe Cadena Ser shton se Man United është një nga katër skuadrat që janë interesuar për të.

Ralf Rangnick thuhet se është një admirues i Felix-it, performancat e të cilit në Benfica i dhanë atij çmimin prestigjioz European Golden Boy në 2019.

Sidoqoftë, nëse gjermani do të nënshkruajë me Felix-in, United do të duhet të mposhtë një numër skuadrash të tjera të interesuara të Prem.

Pretendohet se Liverpool, Arsenal dhe Newcastle gjithashtu kanë pyetur për disponueshmërinë e sulmuesit./h.ll/albeu.com