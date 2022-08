Manchester United është i gatshëm të humbë 44 milion euro, Bissaka pranë largimit

Sipas gazetës britanike The Telegraph , Manchester United do të pranojë ofertën prej 11 milionë eurosh të Crystal Palace për të rikthyer Aaron Wan-Bissaka. Mbrojtësi i djathtë pati një muaj të mirë të parë në Old Trafford, por që atëherë është zbehur dhe tani është gati të kthehet në Selhurst Park.

Nga ana tjetër, skuadra e Erik ten Hag tashmë po mendon për zëvendësime. Daily Mail vendos dy emra në tryezë: Thomas Meunier dhe Sergiño Dest.

Nëse largimi i Wan-Bissaka përfundon , do të flasim që United ka shitur një lojtar për 11 milion euro që i kushtoi 55 tre vjet më parë. Bilanci i përgjithshëm do të ishte një humbje prej 44 milionë eurosh./albeu.com