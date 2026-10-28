Manchester City kalon Brightonin me penallti dhe siguron raundin tjetër të EFL Cup

Manchester City kalon Brightonin me penallti dhe siguron raundin tjetër të EFL Cup

Manchester City ka siguruar kualifikimin në raundin pasues të EFL Cup, pasi mposhti Brightonin në ekzekutimin e penalltive.

Pas barazimit 2-2 në kohën e rregullt, “Qytetarët” fituan 5-4 nga pika e bardhë.

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Brightoni kaloi në avantazh në minutën e 30-të, kur Malick Yalcouye shënoi pas asistimit të Rutter.

City reagoi dhjetë minuta më vonë: Mateo Kovacic barazoi me një goditje të bukur, i shërbyer nga Phil Foden.

Skuadra vendase e riktheu epërsinë në minutën e 47-të, me Rutterin që realizoi nga afër pas pasimit të Hadjam.

Megjithatë, në minutën e 72-të, talenti Vitor Reis vendosi sërish baraspeshën për Cityn, pas asistimit të Cherki.

Të dyja skuadrat patën mundësi të shënonin golin vendimtar, por asnjëra nuk arriti ta gjente rrugën e rrjetës.

Në penallti, lojtarët vendas u treguan më të saktë, duke realizuar pesë goditje. Dunk u bë protagonist në krahun e kundërt, pasi humbi penalltinë e fundit.


Shtuar 28.10.2026 22:42

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