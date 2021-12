Man. United në kërkim të një trajneri, Ten Hag “hap rrugën“

Manchester United është në kërkim të një trajneri për sezonin e ardhshëm dhe Erik ten Hag, trajneri i Ajax-it, tregon se është gati të përballet me një sfidë të atij kalibri. Ralf Rangnick, trajneri i përkohshëm i sapoemëruar i Manchester United, do të jetë në krye deri në fund të sezonit, kur klubi shpreson t’i dorëzojë frenat trajnerit të ardhshëm.

Ten Hag është një nga kandidatët kryesorë për këtë post, së bashku me trajnerin e Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino dhe atë të Leicester City, Brendan Rodgers. Ten Hag e ka pranuar se është gati të përballet me një sfidë më të madhe se Ajax.

“Mendoj se jam gati për të. Do të isha i lumtur ta pranoja atë sfidë “. Por unë nuk jam duke e ndjekur atë. Nëse del se ai hap nuk do të vijë kurrë, nuk do të them se karriera ime si trajner ka dështuar. Megjithatë, besoj se kam kapacitete të mjaftueshme për ta marrë”, shtoi ai. /albeu.com