Man City rrezikon zbritje pikësh dhe gjobë për 115 akuzat, vendimi pritet deri më 25 dhjetor

Manchester City pritet të mësojë deri në fund të dhjetorit masën e dënimit për shkeljet financiare për të cilat është shpallur fajtor nga Liga Premier. Sipas raportimeve, klubi mund të shmangë ndëshkimet më ekstreme të përmendura së fundmi, por përballet me mundësinë e një zbritjeje të madhe pikësh dhe një gjobe të konsiderueshme.
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Muajin e kaluar, pas më shumë se tre vjetësh pritjeje, u njoftua se City ishte shpallur fajtor për shumicën e 115 akuzave të ngritura nga Liga Premier. Çështja mbetet e hapur, pasi klubi e ka kundërshtuar vendimin përmes një ankese.
Ankesa u dorëzua zyrtarisht më 1 tetor. Rregullat e Ligës Premier parashikojnë që shqyrtimi i saj të mbyllet brenda 12 javësh, ndaj vendimi pritet deri më 25 dhjetor.
Ndër dënimet e përfolura ditët e fundit janë heqja e trofeve të fituar gjatë nëntë sezoneve me të cilat lidhen akuzat, si edhe zbritja e Cityt në League Two ose madje në National League.
Sipas Daily Mail, megjithatë, burime pranë çështjes besojnë se klubi mund t’i shmangë këta skenarë ekstremë. Masa që raportohet si më e mundshme është një zbritje e thellë pikësh, e cila do ta rrëzonte Cityn nga Liga Premier në fund të këtij sezoni, së bashku me një gjobë të lartë.
Po shqyrtohet gjithashtu një zbritje tjetër pikësh, që do të synonte të pengonte rikthimin e menjëhershëm të klubit në elitë sezonin e ardhshëm. Nëse vendoset kjo masë, Liga e Futbollit të Anglisë (EFL) nuk ka detyrim ta pranojë, megjithëse besohet se ka gjasa ta bëjë këtë.
Pasi të ketë vuajtur dënimin, City do të mund të nisë rindërtimin e skuadrës dhe të klubit. Synimi është që sanksioni, përveçse ndëshkim, të shërbejë edhe si rrugë drejt rikthimit në normalitet.