Macron kërkon ta bindë Wengerin të sfidojë Infantinon për drejtimin e FIFA-s

Macron kërkon ta bindë Wengerin të sfidojë Infantinon për drejtimin e FIFA-s

Presidenti francez Emmanuel Macron po përpiqet të bindë bashkëkombësin e tij Arsene Wenger të kandidojë për kreun e FIFA-s përballë presidentit aktual, Gianni Infantino, sipas raportimeve të mediave britanike. Wenger është ish-trajneri legjendar i Arsenalit.

Gazeta gjermane Bild raporton se Macron i ka premtuar Wengerit mbështetje të plotë nëse ai hyn në garë. Presidenti francez ka ofruar gjithashtu të angazhojë drejtues të tjerë shtetesh dhe qeverish në përkrahje të kandidaturës së tij, çka mund t’i japë zgjedhjeve një përmasë politike të pazakontë.

Të lidhura

None found

Wenger pritet ta bëjë të ditur vendimin e tij përfundimtar gjatë kësaj jave. Kandidatët kanë afat deri më 18 nëntor për të dorëzuar dokumentacionin, ndaj vendimi i tij pritet vetëm pak ditë përpara mbylljes së afatit.

Zgjedhjet për presidentin e FIFA-s janë parashikuar për në mars të vitit 2027. Infantino kërkon një mandat tjetër, por mund të ketë përballë një emër me reputacion të lartë në futboll dhe me mbështetje të mundshme nga nivelet më të larta të politikës franceze.

Wenger u bë pjesë e FIFA-s me ftesë të vetë Infantinos në vitin 2019. Më parë, ai kishte drejtuar Arsenalin për më shumë se dy dekada dhe ishte larguar nga puna si trajner në vitin 2018. Prej hyrjes në FIFA, francezi mban postin e drejtorit për zhvillimin global të futbollit dhe është bërë një nga figurat më me ndikim në federatën ndërkombëtare.

Gjatë muajve të fundit, mospajtimet mes Wengerit dhe Infantinos janë shfaqur gjithnjë e më qartë. Verën e kaluar, Wenger kundërshtoi publikisht planin e diskutueshëm të presidentit të FIFA-s për të afruar investitorë nga sektori privat. Ai paralajmëroi se kjo qasje mund t’ia ndryshojë futbollit identitetin dhe ta vërë sportin në varësi të interesave financiare.


Shtuar 13.11.2026 17:37

Tags: , , ,
Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit
Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney

Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney
Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?

Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?
Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit
Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës
Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi
Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe

Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe
Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup

Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet