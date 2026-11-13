Melissa Satta tërheq vëmendjen me veshjen transparente në festivalin italian

Melissa Satta u shfaq me një bluzë transparente në “Il Festival dello Spettacolo” në Itali. Paraqitja e modeles dhe moderatores italiane tërhoqi vëmendjen e fansave edhe në rrjetet sociale.
40-vjeçarja mori pjesë në aktivitet për të promovuar “Sindone C14”, filmin artistik me të cilin do të debutojë në një rol të tillë. Fotot që publikoi në “Instagram” morën shumë reagime, ndërsa ndjekësit e përgëzuan për pamjen dhe stilin. Mes komenteve ishte edhe: “Gjithmonë më e bukura”.
Të lidhura
None found
E lindur në Boston dhe e rritur në Itali, Satta ka punuar prej vitesh në televizion. Ajo ka drejtuar disa programe argëtuese italiane, veçanërisht gjatë periudhës 2005–2014.
Ndonëse është prej kohësh e njohur për publikun e televizionit, përvoja e saj në kinema ka përfshirë deri tani vetëm disa role të shkurtra. Në vitin 2007, ajo u shfaq në “Judge Mastrangelo 2” dhe “Bastardi”. Me “Sindone C14”, Satta synon të hapë një kapitull të ri në aktrim.
Modelja ka qenë e martuar me futbollistin Kevin-Prince Boateng, i cili ka luajtur për Tottenham, AC Milan dhe Barcelona. Ata u martuan në vitin 2016 dhe u ndanë në vitin 2020.
Në vitin 2012, gjatë lidhjes së tyre, Satta bëri bujë me një koment ironik për dëmtimet e shpeshta muskulore të Boateng. Ajo tha se çifti kryente marrëdhënie seksuale shtatë deri në dhjetë herë në javë dhe se kishte frikë se kjo mund të ishte arsyeja e tendosjes muskulore të futbollistit.
Në të njëjtën intervistë, Satta foli hapur edhe për preferencat e saj intime. Deklaratat e saj u diskutuan gjerësisht në mediat rozë.
Pas ndarjes nga Boateng, ajo nisi një lidhje me tenistin italian Matteo Berrettini, ish-finalist i Wimbledon. Edhe kjo marrëdhënie u komentua në media, sidomos për shkak të pretendimeve që lidhnin jetën private të çiftit me dëmtimet fizike të sportistit.
Duke iu përgjigjur aludimeve, Satta theksoi se Berrettini ishte dëmtuar në të njëjtin vend ku kishte pësuar një dëmtim edhe në vitin 2021, përpara se ata të njiheshin. Ajo vuri gjithashtu në dyshim nëse duhej t’u përgjigjej njerëzve që bënin komente të tilla.
Berrettini e cilësoi miqësore ndarjen e tyre. Aktualisht, Melissa Satta është në një lidhje me biznesmenin italian Carlo Gussalli Beretta.