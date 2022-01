Lojtari përplaset me Sarrin, tekniku bie në tokë dhe syzet i fluturojnë në ajër (VIDEO)

Një moment viral ka ndodhur sot në ndeshjen Lazio-Udinese.

Lojtari i Udineses, Pussetto ishte në duel shpejtësie me Lazzarin dhe ky i fundit e shtynë Pussetton.

Sarri ndodhej pranë lojtarëve kur për fatin e tij të keq, Pussetto humbet ekuilibrin dhe e përplas teknikun me sup duke e hedhur në tokë, madje duke ia hedhur dhe syzet të cilat u thyen.

Në plan të parë dukej një goditje e ashpër por Sarri është çuar dhe i ka dhënë dorën lojtarit duke shkëmbyer dhe buzëqeshje./ h.ll/albeu.com

Sarri ed i bianconeri non hanno un bel rapporto pic.twitter.com/G7EYZJBBxD

Sarri held his cigar tight. It can’t touch the ground😂 pic.twitter.com/rm4MPbeiWF

— Divine💫 (@AdimDivine24) January 18, 2022