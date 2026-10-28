Liverpooli po shqyrton tre alternativa në rast të largimit të Mac Allisterit

Interesimi i Real Madridit për Alexis Mac Allisterin ka bërë që Liverpooli të nisë punën për një plan rezervë, në rast se mesfushori argjentinas largohet verën e ardhshme.
Sipas raportimeve, trajneri Andoni Iraola ka përzgjedhur tre emra që mund të përforcojnë mesfushën, ku aktivizohen aktualisht edhe Dominik Szoboszlai dhe Ryan Gravenberch.
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Kandidatët janë Lamine Camara i Monacos, Alex Scott i Bournemouthit dhe Felix Nmecha i Borussia Dortmundit. Secili prej tyre ka tipare të ndryshme dhe mund t’i përshtatet mënyrës së lojës së trajnerit spanjoll.
Mac Allisteri llogaritet ndër objektivat e Real Madridit për verën e vitit 2027, ndërsa Liverpooli po përgatitet për mundësinë që klubi spanjoll të shtojë interesimin e tij.
Camara dhe Scott janë në krye të listës së preferencave të klubit anglez. Ata vlerësohen për fizikun, aftësinë për të organizuar lojën dhe mundësinë për t’u zhvilluar më tej.
Megjithatë, sigurimi i shërbimeve të Scottit mund të paraqesë vështirësi, pasi Chelsea ka shtuar përpjekjet për të afruar mesfushorin 23-vjeçar anglez.
Liverpooli synon të gjejë një lojtar që të sjellë qëndrueshmëri, presing intensiv dhe krijimtari në ndërtimin e aksioneve. Këto cilësi konsiderohen të rëndësishme nga Iraola për të përmirësuar paraqitjet e skuadrës.
Në listën e lojtarëve që po ndiqen nga klubi është edhe Felix Nmecha. Gazetari Florian Plettenberg raportoi se Liverpooli ka vlerësuar pozitivisht paraqitjet e gjermanit te Borussia Dortmundi, por ai nuk shihet si objektiv kryesor për momentin.
Klubi i Anfieldit synon të investojë kryesisht te lojtarët e rinj dhe Camara konsiderohet ndër emrat që përputhen më shumë me planin afatgjatë.
Përfaqësuesit e Liverpoolit pritet t’i ndjekin nga afër të tre mesfushorët gjatë muajve nëntor dhe dhjetor, përpara se të vendosin se kë do të kenë objektivin kryesor.
Nëse Real Madridi kalon nga interesi te një ofertë për Mac Allisterin në fund të sezonit, Liverpooli synon të jetë gati për të ndërhyrë menjëherë në treg.
Largimi i argjentinasit mbetet ende vetëm një skenar i mundshëm. Megjithatë, drejtuesit e Liverpoolit duan të shmangin rrezikun e mbetjes pa një zëvendësues të denjë për një prej futbollistëve më të rëndësishëm të ekipit.