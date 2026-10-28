Sot votohet për drejtuesin e ri të Prokurorisë për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin

Sot votohet për drejtuesin e ri të Prokurorisë për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin

Sot, prokurorët publikë do të përcaktojnë përmes votës se kush do të drejtojë Zyrën e Prokurorit Publik Themelor për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PTHP NKOK).

Në garë janë pesë kandidatë: Faton Azizi, Trajçe Pelivanov, Lidija Raiçeviç, Iskra Haxhi Vasileva dhe Jovan Cvetanovski. Për zgjedhjet e drejtpërdrejta, ku votimi zhvillohet në mënyrë të fshehtë, janë të autorizuar të votojnë 187 prokurorë publikë.

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Votimi do të zhvillohet nga ora 08:00 deri në 16:00. Pas mbylljes së qendrave, rezultatet do të përmblidhen në një seancë publike, të cilën AIM do ta transmetojë drejtpërdrejt.

Zgjedhjet organizohen nga komisioni i ngritur prej Këshillit të Prokurorëve Publikë, anëtarë të të cilit janë Ermon Neziri, Svetlana Stojkoviç dhe Keti Petkova.

Më 13 tetor të këtij viti, pesë kandidatët paraqitën programet e tyre në një seancë të Këshillit të Zyrës së Prokurorit Publik. Ata kanë vënë në qendër të planeve forcimin e kapaciteteve hetimore, luftën kundër korrupsionit e pastrimit të parave, hetimet financiare, rritjen e efikasitetit dhe më shumë pavarësi për Zyrën e Prokurorit.

Njoftimi për zgjedhjen e prokurorit publik themelor të Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë u botua në “Gazetën Zyrtare” më 21 gusht të këtij viti.

Procesi ka nisur pas përfundimit të mandatit të drejtuesit aktual, Islam Abazi, i cili mori këtë detyrë në tetor të vitit 2022.


Shtuar 28.10.2026 08:43

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