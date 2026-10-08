Liverpooli përshpejton lëvizjen prej 70 milionë eurosh për yllin e Premier League

Adrien Truffert është futur nga Liverpooli në listën e objektivave për sezonin e ardhshëm. Mbrojtësi i krahut të Bournemouth përfaqëson një nga objektivat më të rinj të klubit, i cili synon përforcimin e mbrojtjes me kërkesën e trajnerit Andoni Iraola.
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Sipas mediave kryesore angleze, drejtuesit e Anfield do të rivalizojnë Manchester United për reprezentuesin francez, teksa përballen me klauzolën e lirimit prej 70 milionë eurosh të vendosur nga klubi i tij.
Mbrojtësi 24-vjeçar kaloi te Bournemouth në vitin 2025 nga Rennes për të zëvendësuar një lojtar që më parë ishte transferuar në skuadrën e Merseyside, dhe firmosi një kontratë afatgjatë e cila zgjat deri në qershor të 2030. Aktualisht, vlera e tij në treg sipas Transfermarkt është 35 milionë euro, e mbështetur nga tri paraqitjet me kombëtaren franceze dhe pozicioni fiks në formacionin titullar.
Përveç interesit të Liverpoolit dhe Manchester United, edhe skuadra si Aston Villa, Benfica, Bayern Munich dhe AC Milan mbajnë raporte të freskëta, pasi më herët kanë analizuar mundësinë e transferimit të tij.
Bordi i Bournemouth nuk përballet me presione financiare apo kërkesa që do ta detyronin të shiste një lojtar kyç në mesin e sezonit. Gjatë afatit kalimtar të janarit, negociatat do të kërkonin patjetër pagesën e klauzolës së lirimit prej 70 milionë eurosh, ndërsa klubi ruan të drejtën të bllokojë çdo ofertë nëse arrin një vend në fazën eliminatore të Ligës së Evropës.
Vendosmëria e bordit anglez për të mbajtur mbrojtësin është rritur nga mungesa e specialistëve të krahut të majtë në tregun evropian.
Drejtuesit e Liverpoolit po mendojnë ta shtyjnë përpjekjen përfundimtare për lojtarin deri në afatin e verës 2027. Në atë moment, dëshira e futbollistit për t’u bashkuar me një skuadër pretendente për titull pritet t’i bëjë bisedimet më të lehta. Gjithashtu, lehtësimi i parashikuar i buxhetit në zërin e pagave do t’i mundësojë klubit të finalizojë transferimin pa shkelur rregullat e Fair Play Financiar të Premier League.
Liverpool është i bindur se raporti i mirë institucional mes dy klubeve do ta shpejtojë arritjen e marrëveshjes sapo të hapet afati i transferimeve. Skautët e Liverpoolit planifikojnë të ndjekin ndeshjet e Adrien Truffert, si në kampionatin vendas ashtu edhe në Ligën e Evropës, gjatë tre muajve të fundit të vitit 2026.
Nëse Bournemouth bie dakord t’i ulë kërkesat financiare në mbyllje të sezonit aktual të Premier League, Liverpooli do të dorëzojë ofertën e parë zyrtare në fillim të afatit kalimtar të verës 2027.