Liverpool-Real Madrid: Ndeshja e Topit të Artë për Karim Benzema

Karim Benzema do të bëjë gjithçka për të ngritur kupën me veshë të mëdhenj mbrëmjen e së shtunës.

Nuk ka dyshim se thellë brenda tij, ai mendon domosdoshmërisht pak për këtë Top të Artë, që më shumë se kurrë po i shtrin dorën. I gjithë Madridi po shtyn që ai të të fitojë Topin e Artë.

Shoku i tij i skuadrës Vinicius Jr deklaroi, gjatë ditës së mediave të Real Madridit, se “ka ardhur koha e tij për të fituar Topin e Artë”.

Asnjë rival i vërtetë

Në pjesën tjetër të Kontinentit të Vjetër, ne mendojmë për Mohamed Salah dhe Sadio Mane, të cilët, në rast të paraqitjes së mirë gjatë kësaj përplasjeje në krye, mund të thonë gjithashtu fjalën e tyre. Por të dy nuk e fituan kampionatin e tyre dhe rekordi i tyre statistikor është më i ulët se ai i francezit, gjë që mbetet logjike duke pasur parasysh pozicionin e tyre të ndryshëm.

Një gjë është e sigurt, paraqitjet e senegalezit dhe egjiptianit janë gjithashtu të denja për një Top të Artë të mundshëm dhe kurorëzimi i Benzemas nuk do të ishte aspak një fitore.

Nga maja e 44 golave ​​të tij me Madridin këtë sezon, Benzema ka mundësinë të shtojë qershinë mbi tortë të një karriere monstruoze evropiane. Në rast të një goli në këtë finale, ai do të bëhej vetëm golashënuesi i dytë më i mirë në historinë e klubit, ai që barazohet me Raul Gonzalezin dhe 323 arritjet e tyre. /albeu.com/