Liverpool nuk di të fitojë këtë sezon në Premier League, “ngec” në barazim edhe ndaj Crystal Palace (VIDEO)

Liverpooli nuk ka mundur të fitojë as në ndeshjen e dytë të Premier League, këtë herë në “Anfield” përballë Crysta Palace.

Ndeshja u zhbllokua nga miqtë në minutën e 32 me sulmuesin Zaha, ndërsa pjesa e para do ëtë mbyllej pikërisht me avantazhin minimal të miqve.

Pjesën e dytë Liverpooli e nis më me insistin, por do të merrte një goditje të rëndë në minutën e 57, pasi sulmuesin Darëin Nunez do ta linin nërvat dhe do të godiste me kokë kundërshtarin duke u ndëshkuar me karton të kuq.

Djemtë e Kloop nuk dorëzohen dhe në minutën e 61 Luis Diaz shënon një super gol duke barazuar rezultatin.

Por vetëm kaq, minutat që kalonin e bënim akoma edhe të vështirë për vendasit që harxhonin me shumë energji se kundërshtari.

Rezultati përfundimtar do të mbetej 1-1./albeu.com