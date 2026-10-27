Liria po synon Superligën me gjashtë ndeshje radhazi pa pësuar gol

Nën drejtimin e Ismet Munishit, Liria e Prizrenit po kalon një periudhë të shkëlqyer. Skuadra ka ruajtur portën të paprekur në gjashtë takimet e fundit të Ligës së Parë dhe ka pësuar vetëm katër gola në 11 ndeshjet e zhvilluara në kampionat.
Rikthimi në Superligën e Kosovës është synim që prizrenasit po e ndjekin me seriozitet. Rezultatet e fundit tregojnë se një prej pikave të forta të ekipit është mbrojtja, e cila po u vështirëson kundërshtarëve gjetjen e rrugës drejt portës.
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Në gjashtë përballjet e fundit, Liria ka marrë pesë fitore dhe një barazim, pa pësuar asnjë gol. Seria nisi me suksesin 1-0 ndaj 2 Korrikut dhe vazhdoi me të njëjtin rezultat kundër Ramiz Sadikut. Më pas, skuadra barazoi 0-0 me Dinamo Ferizajn, mposhti Trepçën 1-0 dhe fitoi bindshëm ndaj Kikës e Lepencit, të dyja me rezultat 4-0.
Pesë lojtarë që përbëjnë boshtin e mbrojtjes
Në këtë ecuri kanë ndikuar edhe futbollistët që formojnë bazën e repartit mbrojtës. Flamur Gashi ruan portën, ndërsa Eldonit Shaqiri dhe Elom Nya-Vedji aktivizohen në krahë. Në qendër të mbrojtjes janë Muhamed Useini dhe Arbër Prekazi, të cilët kanë qenë titullarë thuajse në çdo ndeshje.
Rreshtimi dhe bashkërendimi mes portierit e mbrojtësve e kanë ndihmuar Lirinë të bëhet skuadra që ka pësuar më pak gola në ligë: vetëm katër në 11 ndeshje.
Munishi po e udhëheq ekipin drejt një objektivi të përcaktuar
Në 11 ndeshjet kampionale nën drejtimin e Munishit, Liria ka fituar tetë herë, ka barazuar dy takime dhe ka pësuar një humbje. Kjo bilanc pasqyron një skuadër të qëndrueshme, që ndërthur disiplinën në mbrojtje me fuqinë në sulm.
Me rezultate pozitive javë pas jave dhe një repart mbrojtës që po reziston, Liria po e bën të qartë se synon të jetë ndër skuadrat që luftojnë për objektivat e sezonit.
Prizrenasit kanë një qëllim të vetëm: rikthimin në Superligën e Kosovës. Deri tani, ekipi po mbështetet te organizimi dhe disiplina, ndërsa mbrojtja nuk ka pësuar gol në gjashtë ndeshje radhazi.