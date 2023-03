LIGA E EUROPËS/ Dy skuadra italiane dhe angleze zbresin në fushë, ja kur luhen duelet e sotme

Sot do të zbresin në fushë 16 skuadra për t’u përballur në fazën e 1/8-ave në Ligën e Europës. Një ndër duelet që pritet të jetë i luftuar është ai mes Juventuesit dhe Fraiburgut që do të luhet në Torino në orën 21:00.

Po në të njëjtjën orë, Mançester Junajtidi do të presë në “Stamford Brixh” një tjetër ekip spanjoll, pasi eliminuan Barcelonën. Ata do të kërkojnë të eliminojnë Real Betisin për të vazhduar rrugën drejt titullit. Në orën 18:45 Arsenali do të luajë në transfertë me Sportingun e Lisbonës dhe Roma do të presë Real Sociedadin.