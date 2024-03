Legjenda e Real Madridit po e ndihmon Mbappen të gjejë shtëpi në Madrid

Sulmuesi i Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe do t’i bashkohet Real Madridit këtë verë, megjithëse një marrëveshje ende nuk është konfirmuar. Megjithatë, sipas raporteve të fundit në Francë, Mbappe dhe agjentja dhe nëna e tij Fayza Lamari tashmë janë duke bërë përgatitjet për mbërritjen e tij në kryeqytetin spanjoll.

Sipas gazetës L’Equipe, Mbappe ka shkuar te ish-bashkëlojtari i PSG-së, Sergio Ramos për këshilla rreth vendosjes në Madrid.

Veterani i Sevillas madje thuhet se mund t’i japë Mbappes përdorimin e një prej pronave të tij në kryeqytetin spanjoll.

Ndërkohë bashkëlojtari aktual i PSG-së, Achraf Hakimi, i cili është lidhur me një rikthim në Real Madrid, ka qenë gjithashtu një burim këshillash për Mbappen.

Ramos iu bashkua Real Madridit në moshën 19-vjeçare, ndërsa Achraf erdhi përmes akademisë në Real Madrid Castilla.

Bazuar në lojtarë si Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham dhe Antonio Rudiger, një nga gjërat që Los Blancos kanë bërë mirë vitet e fundit është integrimi i lojtarëve në klub dhe kulturë.

Ky ka qenë një problem në të kaluarën për Eden Hazard dhe Gareth Bale, të cilët ishin emra më të mëdhenj, por nuk arritën të krijonin një lidhje të fortë me Real Madridin. /Telegrafi/

Sergio Ramos is giving Kylian #Mbappe advice on his move to Madrid. (L'Equipe). #RealMadrid #PSG pic.twitter.com/KyI7J9TacP

— Football España (@footballespana_) March 1, 2024