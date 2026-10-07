Lamtumira e Messit nga Argjentina, gjyqtari i dhuron kartonët si kujtim

Argjentina e mbylli me fitore ndeshjen ndaj Beninit, duke triumfuar 3-0 këtë të mërkurë në stadiumin Monumental. Përballja shërbeu edhe si lamtumira e Lionel Messit me kombëtaren, ndërsa në përfundim ndodhi një skenë e veçantë.
Pas vërshëllimës së fundit, gjyqtari kryesor Fernando Vejar iu drejtua kapitenit argjentinas dhe i dhuroi kartonin e verdhë dhe atë të kuq, si kujtim nga kjo ndeshje historike.
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Veprimi i arbitrit emocionoi tifozët në stadium dhe u përhap me shpejtësi, duke tërhequr vëmendjen e futbolldashësve në mbarë botën.
Atmosfera në Buenos Aires ishte spektakolare, ndërsa magjistari 39-vjeçar nga Rosario e përshëndeti kombëtaren në mënyrën më të mirë të mundshme: shënoi një gol dhe regjistroi dy asistime.
Festimet në tribuna dhe në rrugët e kryeqytetit argjentinas e prekën edhe vetë Messin. Gjatë fjalimit të lamtumirës, ai nuk arriti t’i mbante lotët.
Me vendimin për t’u tërhequr përfundimisht nga kombëtarja, Messi i dha fund një kapitulli të jashtëzakonshëm përfaqësues, gjatë të cilit fitoi gjithçka të rëndësishme.
Ai e mbyll aventurën me fanellën e Argjentinës si rekordmeni absolut, me 208 ndeshje të zhvilluara dhe 126 gola të shënuar.
Përveç trofeut të kampionatit botëror në Katar, ylli argjentinas fitoi dy edicione të Copa America, Finalissima, si dhe medaljen e artë olimpike në vitin 2008 me ekipin kombëtar.