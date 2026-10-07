Bayerni synon Nick Pope për pasuesin e Neuerit, transferimi mund të jetë pa kosto

Bayerni synon Nick Pope për pasuesin e Neuerit, transferimi mund të jetë pa kosto

Bayern Munich ka nisur të planifikojë të ardhmen e portës pas Manuel Neuerit dhe në listën e alternativave të klubit është përfshirë edhe Nick Pope.

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Sipas Sky Germany, kampionët e Gjermanisë po ndjekin me interes portierin 34-vjeçar të Newcastle United, i cili ka kontratë me klubin anglez deri në qershor të vitit 2027.

Klubi bavarez dëshiron të afrojë një portier me përvojë, që do të sillte siguri dhe konkurrencë për Jonas Urbig. Ky i fundit pritet të fitojë më shumë hapësira në skuadër pas pensionimit të Neuerit.

Pope u transferua te Newcastle United në vitin 2022, ndërsa vlera e tij aktuale llogaritet në rreth 5 milionë euro. Megjithatë, situata e tij te klubi ka ndryshuar dhe anglezi nuk konsiderohet më zgjedhja e parë për portën.

Kjo rënie në hierarkinë e Newcastle mund ta lehtësojë kalimin e tij te Bayern Munich.

Nëse nuk e vazhdon kontratën me Newcastle United, Pope mund të bashkohet me Bayernin si lojtar i lirë në verën e vitit 2027. Në këtë mënyrë, gjiganti gjerman nuk do të paguante tarifë për kartonin e tij.

Për shërbimet e portierit anglez janë interesuar gjithashtu Celtic, Leeds United dhe Hull City, të cilat po e ndjekin nga afër zhvillimin e situatës.

Qasja e Bayernit lidhet me dëshirën për të gjetur një portier të afirmuar me shpenzim të ulët ose pa tarifë transferimi, në mënyrë që fondet të përdoren për përforcime në pozicione të tjera.

Gjatë muajve në vijim, bavarezët do të vazhdojnë të monitorojnë gjendjen e Pope. Nëse ai nuk arrin marrëveshje të re me Newcastle, Bayern mund të hapë negociatat për një kontratë dhe të synojë transferimin e tij në verën e vitit 2027.


Shtuar 7.10.2026 08:40

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