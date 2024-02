Lamine Yamal është lojtari më i ri që ka luajtur ndonjëherë në eliminatoret e Champions

Është duke u zhvilluar takimi ndërmjet Napolit dhe Barcelonës, duel ky në kuadër të 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve.

Te skuadra e Barcelonë u vendos një rekord qysh me fillimin e ndeshjes, pasi Lamin Yamal u bë lojtari i parë më i ri që ka luajtur në një eliminatore të Ligës së Kampionëve.

Yamal është vetëm 16 vjeçar i cili po tregon sukses të me me klubin e Barcelonës.

Sulmuesi spanjoll gati në çdo ndeshje fillon nga mintua e parë për klubin katalanas.

🔵🔴 Lamine Yamal becomes youngest ever to play in a Champions League knockout stage game.

16 years, 223 days. ✨ pic.twitter.com/OpIMH1YWeN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024