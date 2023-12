LAFC në bisedime të avancuara për marrëveshjen e Hugo Lloris

Skuadra e MLS, LAFC është në bisedime të avancuara për të blerë portierin francez Hugo Lloris nga Tottenham Hotspur.

CFARE NDODHI?

Skuadra me bazë në Los Angeles është e vendosur të blejë portierin veteran pas një periudhe 11-vjeçare me Spurs, The Daily Mail. Ish-reprezentuesi francez, i cili i ndihmoi ata në finalen e Kupës së Botës 2022, humbi shiritin e kapitenit dhe rolin e titullarit në vitin 2023, duke u transferuar te portieri i tretë nën drejtimin e trajnerit të ri Ange Postecoglou.

LAFC bëri kohët e fundit ndeshjen e kampionatit të Kupës MLS 2023, por dështoi ndaj Columbus Crew 2-1. Reprezentuesi kanadez Maxime Crepeau ishte gjuajtës fillestar për Black and Gold gjatë fushatës së tyre 2023, por me ardhjen e mundshme të ardhshme të Lloris, kjo mund të ndryshojë.

Lloris bëri 447 paraqitje për Tottenhamin nga 2012-2023, ndërsa gjatë rrugës pati 145 paraqitje me Francën. Një mbrojtës i vërtetë për Spurs, Lloris tani është vendosur të largohet dhe të vazhdojë udhëtimin e tij në SHBA. /AlbEu.com/