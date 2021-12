Lacazette refuzon rinovimin dhe do të largohet me parametro zero nga Arsenali

Alexandre Lacazette është një nga futbollistët që i përfundon kontratën me Arsenalin verën e ardhshme. Edhe pse ndryshe nga futbollistët e tjerë ai ka pasur mundësinë për të rinovuar, anësori francez ka refuzuar propozimin e entitetit dhe tani plani i tij është të shterojë kontratën.

Pas jo zgjatjes së kontratës, Topçinjtë nuk kanë zgjidhje tjetër veçse t’i japin një largim në janar pasi në rast se do të qëndronin me të për pjesën e mbetur të kursit nuk do të hynin asnjë euro, por duket se sulmuesi nuk është për punë.

Me letrat në tavolinë, Arsenali tashmë po kërkon një zëvendësues për sulmuesin dhe i ka kërkuar që të përpiqet të zgjidhë sa më shpejt largimin e tij. Lacazette ka disa paditës, por mendon se do të jetë më e mundshme të negociohet një kontratë më e mirë me një klub të madh si Atlético apo Barcelona me shkronjën e lirisë.

Probleme për Arsenalin që do të përpiqet ta bindë futbollistin të largohet në janar dhe është se operacioni duhet të jetë fitimprurës për të dyja palët. /albeu.com