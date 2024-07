La fushën e lojës pas dëmtimit të rëndë në kavilje, Messi qan me ngashërimë

Pas lotëve të Cristiano Ronaldos, që humbi penalltinë me Portugalinë në Euro 2024, dhe rivali i tij i përjetshëm, Lionel Messi është parë në një gjendje të ngarkuar emocionale. Gjatë finales së Copa America, ai u detyrua që të dilte nga fusha për shkak të një dëmtimi të rëndë në kyçin e këmbës së djathtë.

Kapiteni i Kombëtares së Argjentinës, u mundua të vazhdonte lojën edhe pse i dëmtuar, por dhimbja nuk e lejoi që të vazhdonte më tej. Lojtari më i suksesshëm në historinë e futbollit e kishte më se të qartë se në moshën 37-vjeçare kjo ishte Copa América e tij e fundit dhe për këtë arsye donte të thoshte lamtumirë në fushë.

Ndonëse në fazat e tjera të karrierës së tij ka pësuar zhgënjime dhe procese të dhimbshme, ai nuk ishte përlotur asnjëherë si kjo e dielë. Imazhet e tij, ku qante me ngashërim në pankinën e Argjentinës kanë bërë xhiron e rrjeteve sociale.

Messi is in tears as he is subbed off due to injury 💔 pic.twitter.com/t0l3OLLuWf

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024