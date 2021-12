Kush është Charlie Potino? Fëmija i mrekullueshëm i Arsenalit (VIDEO)

Për herë të parë, Charlie Patino ishte në krye të mediave të martën mbrëma pasi shënoi në debutimin e tij në Arsenal .

18-vjeçari hyri nga pankina kundër Sunderlandit 10 minuta para fundit, tifozët tashmë këndonin emrin e tij, ai shënoi me gjakftohtësi për të njoftuar ardhjen e tij .

“Një moment i bukur”, tha Mikel Arteta . “Ai është një fëmijë që po kalon sistemin tonë, një fëmijë i bukur.Tifozët dëgjuan për të dhe e dinë se çfarë mund të bëhet dhe tani duhet ta gatuajmë ngadalë. Sot ishte një fillim i mbarë, mendoj.”

Patino bëti debutimin e tij të martën, por ai ka bërë emër që në moshë të vogël. Kur ishte 11 vjeç, ai ishte në titujt e gazetave pasi u zbulua se Arsenali kishte fituar garën për nënshkrimin e tij nga Luton Town .

Chelsea , Manchester City dhe Tottenham të gjithë donin të nënshkruanin Patino, i cili kishte mahnitur skautët. Ai shkoi për të vizituar të tre klubet, si dhe Arsenalin. I riu përfundimisht zgjodhi të bashkohej me Topçinjtë, pjesërisht sepse ishte afër shtëpisë së tij në St Albans, por edhe për shkak të historisë së klubit për t’u dhënë një shans lojtarëve të rinj.

Arsenali pagoi 10,000 £ për të nënshkruar Patino nga Luton, ku ai ndonjëherë kishte luajtur me grupmosha 3 vite më të mëdhenj se ai. Edhe në atë kohë, mesfushori ishte i njohur për aftësinë e tij për të dribluar afër të gjithë lojtarëve kundërshtarë dhe për të shënuar.

Të luajë vite mbi grupmoshën e tij ka qenë një temë e zhvillimit të Patino dhe ai ishte kapiten i Anglisë U-16 kundër Spanjës kur ishte vetëm 14 vjeç. Ishte një moment krenarie për të riun, babai i të cilit është spanjoll dhe gjyshërit jetojnë në Spanjë, duke e bërë atë të kualifikuar të luajë për ta nëse dëshiron.

Te Arsenali, Patino ka vazhduar trendin e tij për të luajtur në grupmoshat mbi të dhe ka qenë në rrugë të përshpejtuar drejt ekipit të parë. E marta ishte shija e parë që 18-vjeçari mori nga futbolli i nivelit të lartë, por ata në klub janë të sigurt se do të ketë shumë të tjera.

Sfida për Arsenalin do të jetë kontrolli i zhurmës që do të rritet pa ndryshim pas debutimit të Patino.

Tifozët tashmë kanë bërë thirrje që ai të luajë, veçanërisht pasi goli i tij kundër U -23 të Manchester United u bë viral në fillim të këtij sezoni.

Ishte një gol i mrekullueshëm, i cili tregoi kontrollin dhe aftësinë e ngushtë të Patino-s, të cilat u përmirësuan gjatë ditëve të tij të fëmijërisë duke luajtur Futsal. Mesfushori ishte një avokat i madh i sportit, duke luajtur për Escolla Futsal Club, dhe ai e ka vlerësuar atë për ndihmën e teknikës së tij.

Teknika ka qenë gjithmonë pika e fortë e Patino-s, por qëllimi më i fundit ka qenë të punojë në forcën dhe shpejtësinë e tij ndërsa ai ngjitet me grupmoshat.

Duke qenë se është kaq i ri, nuk është e qartë se ku do të përfundojë Patino, por ai ka folur për dëshirën e tij për të qenë një numër 8. Atij i pëlqen të krijojë dhe të shënojë gola, me goditjen e tij kundër Sunderlandit që tregon se ai ka aftësinë për të ardhur me vonesë në zonë.

Duket sikur nuk do të kalojë shumë derisa të gjithë, jo vetëm ata në Arsenal, të flasin për Patinon. /albeu.com