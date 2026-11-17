Dy takimet e para të turit të 1/16-tave të Kupës së Shqipërisë do të zhvillohen sot. Të dyja ndeshjet janë planifikuar në orën 13:00 dhe do të vendosin menjëherë skuadrat e kualifikuara, pasi luhen me një takim të vetëm.
Në Korçë, Skënderbeu do të përballet me Apoloninë, ndërsa në Kurbin Laçi do të ketë përballë Shirokën. Në letër, ekipet e Superiores nisen si favorite të qarta, por vendimi përfundimtar do të merret në fushë, aty ku do të përcaktohen edhe fitueset e këtyre dueleve.
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Programi i Kupës do të vazhdojë të mërkurën me shtatë ndeshje të tjera, të gjitha në orën 13:00. Ndër përballjet që pritet të tërheqin vëmendjen janë ato mes Pogradecit dhe Kukësit, si dhe Bylisit e Besëlidhjes. Në fushë do të zbresin gjithashtu Besa dhe Flamurtari.
SOT
Skënderbeu – Apolonia
Laçi – Shiroka
NESËR
Kastrioti – Eagle Football
Besa – Korabi
Iliria – Luftëtari
Pogradeci – Kukësi
Flamurtari – Butrinti
Bylis – Besëlidhja