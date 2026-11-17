Selia e televizionit opozitar Sozcu TV dhe e grupit mediatik që e zotëron, në Stamboll, është bastisur nga policia turke gjatë orëve të para të mëngjesit.
Gjatë operacionit janë ndaluar disa persona, ndërsa në krye të medias është vendosur një administrator gjyqësor i emëruar nga qeveria.
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Vetë grupi mediatik njoftoi për ndërhyrjen përmes një postimi në rrjetin social X, pak para orës 05:00 sipas kohës lokale. “Policia kontrolloi ndërtesën SÖZCÜ pas një urdhri gjykate. Policia e ka mbyllur ndërtesën”, thuhej në deklaratë.
Në një njoftim tjetër, media konfirmoi caktimin e administratorit dhe arrestimet e kryera gjatë operacionit. Autoritetet ende nuk kanë dhënë të dhëna të plota për numrin e personave të ndaluar apo për arsyet e ndërhyrjes.
Ky zhvillim vjen rreth një muaj pas aksionit policor në selinë e Halk TV, një nga kanalet më të ndjekura informative në Turqi. Edhe atëherë transmetimet u pezulluan, u caktua një administrator dhe 11 punonjës të televizionit u arrestuan.
Ndërhyrja ndaj Sozcu TV shihet si pjesë e një fushate më të gjerë masash kundër qarqeve mediatike, politike dhe sindikale në vend.
Gazetarët dhe mediat opozitare turke janë përballur në mënyrë të përsëritur me procedime gjyqësore, nën akuza që përfshijnë shpifjen, fyerjen, korrupsionin dhe përhapjen e lajmeve të rreme.
Bastisja e fundit ka rikthyer shqetësimet lidhur me gjendjen e lirisë së medias dhe presionin ndaj zërave kritikë ndaj qeverisë turke.