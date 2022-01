Gjatë kësaj jave janë luajtur ndeshjet e radhës në Kuën e Mbretit. Ditën e sotme skuadrat e kualifikuara kanë mësuar rivalët e tyre pas hedhjes së shortit.

Barcelona nuk do ta ketë të thjeshtë pasi kundërshtar do të ketë Athletic Bilbaon, ndërsa Reali do të përballet me Elchen, një kundërshtar që nuk pritet të hapë probleme.

Ndeshje të rëndësishme që ka rezervuar shorti i ditës së sotme janë edhe ato mes Real Sociedat –Atletico Madrid dhe Betis- Sevilla. r.t/albeu.com