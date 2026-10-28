Kroos vlerëson planin e Mourinhos pas El Clasicos: Ja si u neutralizua Barcelona

Fitorja 2-1 ndaj Barcelonës në El Clasico u arrit falë përgatitjes taktike të Jose Mourinhos, sipas legjendës së Real Madridit, Toni Kroos. Ish-mesfushori gjerman vlerësoi lojën e madrilenëve dhe ndikimin e trajnerit portugez në suksesin e skuadrës.
Duke komentuar paraqitjen e Real Madridit në Camp Nou, Kroos veçoi vendosmërinë e ekipit, disiplinën në mbrojtje dhe aftësinë për të shfrytëzuar hapësirat që la kundërshtari.
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Ai rikujtoi se Barcelona kishte dalë fituese në gjashtë apo shtatë përballjet e fundit, ndërsa Madridi kishte pësuar mesatarisht katër gola në ato ndeshje.
“Në dy vitet e fundit, El Clasico ka qenë në anën e Barcelonës. Për fat të keq, kjo kishte ndodhur në gjashtë apo shtatë ndeshjet e fundit dhe para takimit prisnim një rezultat të ngjashëm, duke parë se Madridi kishte pësuar mesatarisht katër gola në ato përballje”, tha Kroos.
Megjithatë, sipas tij, këtë herë ndeshja u zhvillua ndryshe, ndërsa puna e Mourinhos meriton vlerësim të veçantë.
“Situata ka ndryshuar dhe duhet përgëzuar Mourinho. Ekipi luajti shumë mirë, ndërsa ai kishte përgatitur një plan të jashtëzakonshëm. Të kesh topin kundër kësaj Barcelone është arritje, sepse katalunasit nuk ndihen rehat kur nuk e kanë nën kontroll posedimin”, u shpreh gjermani.
Kroos theksoi gjithashtu vendosjen e lojtarëve të Real Madridit në fushë dhe mënyrën se si ata vunë në vështirësi figurat kryesore të Barcelonës.
“Pozicionimi i futbollistëve të Real Madridit ishte shumë i mirë. Më habiti Huijsen, i cili po mbulonte Ferminin. Pedri dhe Raphinha dukeshin të pasigurt, ndërsa Madridi i shtyu të gabonin në mënyra që nuk janë të zakonshme për ta”, tha ai.
“Madridi fitoi thuajse çdo duel, sepse tregoi më shumë intensitet. Lojtarët u mbrojtën të bashkuar dhe bënë një ndeshje të shkëlqyer, si pa top, ashtu edhe me top”, shtoi Kroos.
Ndonëse e cilësoi Barcelonën si ekipin që aktualisht luan futbollin më dominues, ish-mesfushori vuri në dukje se katalunasit kanë probleme kur presingu i tyre nuk jep rezultat dhe duhet të kalojnë në mbrojtje.
“Barcelona është skuadra më e mirë për nga loja, sepse dominon ndeshjet më shumë se Madridi. Por has në vështirësi kur presingu nuk funksionon dhe i duhet të mbrohet”, u shpreh ai.
“Real Madridi gjeti mënyrën për ta mposhtur. Barcelona u përball me presing të vërtetë, diçka që zakonisht nuk ia imponojnë skuadrat e tjera”, përfundoi Kroos.
Triumfi 2-1 në El Clasico përbën një rezultat të rëndësishëm për Real Madridin, ndërsa komentet e Kroosit nënvizojnë rolin e Mourinhos në planin taktik dhe organizimin e ekipit përballë rivalit të përjetshëm.