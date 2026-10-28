Goditjet në tru po shtohen, pacientja më e re e trajtuar ishte 16 vjeçe

Goditjet në tru po shtohen, pacientja më e re e trajtuar ishte 16 vjeçe

Një vajzë 16-vjeçare është pacientja më e re me goditje në tru që është trajtuar në Klinikën e Neurologjisë, rreth një muaj e gjysmë më parë.

Mjekët po konstatojnë shtim të rasteve, ndërsa shqetësim të veçantë ngjall shfaqja e goditjeve në tru edhe te moshat e reja.

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Drejtori i Klinikës së Neurologjisë, Jovan Bozhinovski, shpjegon se faktorët e rrezikut ndahen në dy kategori: ata që nuk mund të ndryshohen, si predispozita gjenetike, dhe ata mbi të cilët mund të ndërhyhet. Në grupin e dytë përfshihen tensioni i lartë i gjakut, diabeti, yndyrat e larta në gjak, mënyra jo e shëndetshme e jetesës, stresi i kohëve të fundit, si dhe përdorimi i alkoolit dhe i substancave të tjera psikotrope. Sipas tij, këta faktorë po kontribuojnë në rritjen e numrit të pacientëve.

Këto ditë, ekipet e Klinikës së Neurologjisë po ofrojnë matje parandaluese falas të tensionit të gjakut, sheqerit në gjak dhe kolesterolit, si dhe vlerësim të rrezikut për goditje në tru.

Rreth 30-40% e pacientëve mbeten me pasoja të përhershme pas goditjes në tru, përfshirë paralizën, vështirësi në të folur dhe paaftësi.

Bozhinovski thekson se suksesi i trajtimit varet nga ndërhyrja e shpejtë. Ai nënvizon se çdo minutë është e rëndësishme dhe se paraqitja sa më herët në klinikë mund të shpëtojë pacientin dhe ta ndihmojë të shmangë paaftësinë. Goditja në tru renditet ndër sëmundjet kryesore për sa i përket paaftësisë dhe vdekshmërisë, tha drejtori.

Për Ditën Botërore të Goditjes në Tru, Klinika e Neurologjisë në Shkup do të mbajë nesër një ditë të hapur për qytetarët, nga ora 11:00 deri në 13:00. Gjatë saj do të ofrohen falas ekzaminime Doppler të arterieve karotide. Ekzaminimet do të jenë të hapura për të gjithë të interesuarit gjatë orarit të caktuar, pa kufizim të numrit të tyre.


Shtuar 28.10.2026 09:48

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